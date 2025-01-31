Технопарк возведут по программе КРТ в Хорошево-Мневниках

Современный технопарк возведут на месте бывшей промзоны Силикатные улицы в Хорошёво-Мнёвниках в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Оператор проектов в течение четырех лет возведет объект на участке площадью свыше 0,5 гектара. В результате будет создано около 600 рабочих мест.

" И н в е с т и ц и и в р а з в и т и е п р о е к т а с о с т а в я т б о л е е д в у х м и л л и а р д о в р у б л е й . Е ж е г о д н ы й э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т о т п р о е к т а с о с т а в и т 1 9 5 м и л л и о н о в р у б л е й " , – о т м е т и л в и ц е - м э р .

В настоящий момент там располагается паркинг, строительство которого не было завершено. Также участок находится рядом с Шелепихинской набережной и вблизи от станции МЦК Шелепиха.

" П л о щ а д ь т е х н о п а р к а , к о т о р ы й в о з в е д у т н а м е с т е н е д о с т р о я , с о с т а в и т 2 0 т ы с я ч к в а д р а т н ы х м е т р о в . Т е р р и т о р и ю б л а г о у с т р о я т и п р о л о ж а т з д е с ь н о в ы е д о р о г и " , – р а с с к а з а л р у к о в о д и т е л ь д е п а р т а м е н т а г о р о д с к о г о и м у щ е с т в а Максим Гаман.

В 2019 году власти города приняли решение отказаться от строительства парковки и расторгнуть договор с застройщиком, напомнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Вопросом ликвидации объекта занимается оперативная группа.

Также промышленный технопарк появится в Митине в рамках масштабного инвестиционного проекта. Там расположатся научно-производственные компании и предприятия легкой промышленности.

Инвестор возведет бизнес-центр с офисными, деловыми и промышленными площадками на улице Барышихе. Кроме того, на площади 12 тысяч квадратных метров заработают места питания, коворкинги и производства.