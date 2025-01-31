Предприниматели проекта «Зима в Москве» помогают бойцам в зоне СВО

Столичные предприниматели, участники проекта «Зима в Москве», помогают военнослужащим в зоне спецоперации: передают гуманитарную помощь и перечисляют средства через благотворительный фонд.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта город предлагает бизнесу бесплатные торговые площади. Некоторые предприниматели сэкономленные на аренде средства перечисляют через благотворительную организацию «Народный фронт. Всё для победы!» на нужды бойцов СВО.

Собранные деньги идут на приобретение специальной техники, а также на покупку необходимого — носков, гигиенических и санитарных принадлежностей.

Другие предприниматели рассказали, что собрали для бойцов большой гуманитарный груз и передали его в «Домики добра».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что жители столицы передали в домики добра «Москва помогает», работающие в рамках проекта «Зима в Москве», более 16 тыс. подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России.