Подметально-вакуумная техника вышла на улицы Москвы, чтобы поддерживать чистоту городских территорий, дорог, дворов и общественных зон. Уборка проводится круглосуточно сотрудниками комплекса городского хозяйства, сообщило ведомство в телеграм-канале.

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" В с в я з и с у с т а н о в л е н и е м п о л о ж и т е л ь н ы х т е м п е р а т у р н а р у ж н о г о в о з д у х а п р и н я т о р е ш е н и е в ы в е с т и н а у л и ц ы п о д м е т а л ь н о - в а к у у м н у ю т е х н и к у , ч т о б ы о ч и с т и т ь г о р о д о т п ы л и " , – р а с с к а з а л з а м м э р а П е т р Б и р ю к о в .

Сотрудники дорожных служб занимаются очисткой дорожных знаков, шумозащитных экранов, буферов безопасности и указателей.

По словам Бирюкова, большая часть техники произведена на отечественных заводах с конструкцией шасси "КамАЗ". Подобные машины можно использовать во время уборочных работ тротуаров, зон для пешеходов и вылетных магистралей.

Техника для уборки дорог разработана для круглогодичного ухода за асфальтным покрытием. Она обеспечивает полную автоматизацию процесса очистки.

Между тем Дептранс столицы сообщил, что во второй половине дня 31 января локальные затруднения могут возникнуть на Ярославском шоссе в сторону Подмосковья, внешней стороне ТТК (Тульская эстакада) и МКАД (Ленинградское шоссе).

Помимо этого, в пятницу вечерний разъезд начнется в 16:00. В связи с этим водителей попросили перенести поездки на автомобилях и использовать общественный транспорт.