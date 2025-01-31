«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Москве с 21:00 1 февраля до 23:00 5 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.

« Г о л о л е д н о – и з м о р о з е в о е о т л о ж е н и е . П е р и о д п р е д у п р е ж д е н и я с 2 1 : 0 0 1 ф е в р а л я д о 2 3 : 0 0 5 ф е в р а л я . Н а о т д е л ь н ы х у ч а с т к а х д о р о г г о л о л е д и ц а » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье до 23:00 6 февраля. Уточняется также, что в ночь на 2 февраля по области местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

Как ранее сообщили «Известия», в выходные дни, 1 и 2 февраля, в Москве будет пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя и снега.