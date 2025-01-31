«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве с вечера субботы
В Москве с 21:00 1 февраля до 23:00 5 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.
«Гололедно – изморозевое отложение. Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 23:00 5 февраля. На отдельных участках дорог гололедица», – говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье до 23:00 6 февраля. Уточняется также, что в ночь на 2 февраля по области местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.
Как ранее сообщили «Известия», в выходные дни, 1 и 2 февраля, в Москве будет пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя и снега.