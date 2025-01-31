Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

После реконструкции цирк станет объектом мирового уровня, а также превратится в современное общественное пространство для семейного отдыха.
Определена концепция реконструкции здания Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Кроме того, увеличится вместимость зрительного зала — с трех до пяти тысяч мест. Важно, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку.
Конкурс по разработке архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского начался в сентябре прошлого года. Победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха.