Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

После реконструкции цирк станет объектом мирового уровня, а также превратится в современное общественное пространство для семейного отдыха.

Определена концепция реконструкции здания Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

« К о м п л е к с б у д е т с о с т о я т ь и з ц е н т р а л ь н о г о з д а н и я в ф о р м е ш а т р а и в ы т я н у т о г о в с п о м о г а т е л ь н о г о к о р п у с а . М е ж д у с о б о й и х с о е д и н я т п е р е х о д о м . О б щ а я п л о щ а д ь п р е в ы с и т 8 0 т ы с я ч к в а д р а т н ы х м е т р о в » , — н а п и с а л М э р М о с к в ы .

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, увеличится вместимость зрительного зала — с трех до пяти тысяч мест. Важно, что новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку.

Конкурс по разработке архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского начался в сентябре прошлого года. Победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха.