В Музее Победы откроется выставка «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства»

4 февраля в Музее Победы пройдет торжественное открытие выставки «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства». Временная экспозиция подготовлена к 80-й годовщине встречи руководителей трёх союзных держав: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте и определившей основные принципы послевоенного устройства мира.

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В церемонии открытия примут участие заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин, сын вице-адмирала Ильи Азарова Владимир Азаров, историк спецслужб Андрей Ведяев, член исполкома Всемирного совета мира Александр Мудрагей, председатель Совета ветеранов Россотрудничества Игорь Пузаков, а также представители Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, Министерства иностранных дел РФ и другие почетные гости.

Выставка создана Музеем Победы при участии Государственного исторического музея, с привлечением материалов ведущих архивов России. Всего в нее войдут более 150 подлинных экспонатов: документы, карты и схемы, военная форма и одежда дипломатического корпуса МИД СССР, награды, листовки, плакаты, печатные издания, оружие, инструменты и приборы Красной армии и флота, скульптуры и графика. Посетители смогут ознакомиться с коммюнике и протоколами работы Крымской конференции, фрагментами кинохроники. В витринах будут представлены подлинные личные вещи Иосифа Сталина, Андрея Громыко, Николая Кузнецова и других участников конференции. Гости музея увидят уникальные фотографии, запечатлевшие хронологию работы конференции и личных встреч «большой тройки».

Разделы выставочного проекта всесторонне отражают работу и итоги Ялтинской конференции, а также обширный круг мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности её участников. Посетители узнают о том, как было выбрано место проведения конференции, о совместной подготовительной работе спецслужб и подразделений Черноморского флота, о посещении Севастополя английской делегацией во главе с Черчиллем, об освещении итогов Ялтинской конференции в прессе и многом другом.

Отдельный раздел выставки расскажет о роли подразделений Черноморского флота в подготовке и обеспечении безопасности перелетов участников Крымской конференции, об обширных дружеских встречах моряков-союзников. Впервые широкой аудитории будут представлены рассекреченные документы – отчеты, акты, планы полетов, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей.