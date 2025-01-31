Собянин: количество пользователей "Электронного дома" увеличилось в 1,5 раза

Более 2,1 миллиона человек стали пользователями платформы "Электронный дом". Это число в 1,5 раза превышает показатели 2023 года, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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Сервис помогает москвичам, которые живут в многоквартирных домах, конструктивно взаимодействовать между собой, а также контактировать с управляющей компанией и прочими организациями. Благодаря платформе удалось организовать свыше 21 тысячи общих собраний собственников.

Каждый день на платформу приходит более тысячи заявок на устранение неполадок в квартирах, домах и дворах, обратил внимание мэр. Кроме того, пользователи могут воспользоваться через нее такими сервисами, как "Вывоз ненужных вещей" и "Поверка счетчиков воды".

Вместе с тем планируется, что в 2025 году будут открыты дополнительные офисы "Электронного дома". На платформе также должны появиться новые услуги, в том числе "Химчистка", "Ремонт окон", "Установка и замена фильтров воды".

Ранее новые функции появились в мобильном приложении "Мой id". Теперь там доступны скан-копии любых ранее загруженных на портале mos.ru документов, а также информация о книгах, которые были забронированы в сервисе "Библиотеки Москвы".