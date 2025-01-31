Новостройку на 240 квартир по реновации возвели в Черемушках
Новостройку площадью 24 тыс. кв. м для переселения по программе реновации возвели в районе Черемушки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Владислава Овчинского.
«В односекционной новостройке оборудовано 240 квартир общей площадью свыше 13 тыс. кв. м. Две из них предназначены для маломобильных жильцов – там увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальную сантехнику. Дом оснащен четырьмя лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1 тонна. Проход в подъезде сквозной, что позволяет выйти как во внутреннюю часть двора с детской и спортивной площадками, так и во внешнюю, где расположена гостевая парковка для автомобилей», – приводятся в материале слова Овчинского.
Жилой комплекс находится по адресу: ул. Профсоюзная, д. 33.
Первый этаж, как и во всех новостройках по реновации, сделали нежилым. Как уточняется, в будущем там откроются объекты социально-бытового назначения. На придомовой территории оборудовали детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную зону и места для отдыха. Смонтировано наружное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.
«Строительство дома по программе реновации на ул. Профсоюзная проходило под контролем инспекторов комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства. Всего состоялось 10 выездных проверок, по результатам итоговой было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации», – цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Новостройка расположена в районе с уже сложившейся городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся станции метро «Новые Черемушки» и «Профсоюзная», государственные и частные медицинские учреждения, учебные заведения, кафе и магазины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок. Они расположены в пяти районах трех административных округов Москвы.