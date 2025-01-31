Новостройку на 240 квартир по реновации возвели в Черемушках

Новостройку площадью 24 тыс. кв. м для переселения по программе реновации возвели в районе Черемушки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Владислава Овчинского.

« В о д н о с е к ц и о н н о й н о в о с т р о й к е о б о р у д о в а н о 2 4 0 к в а р т и р о б щ е й п л о щ а д ь ю с в ы ш е 1 3 т ы с . к в . м . Д в е и з н и х п р е д н а з н а ч е н ы д л я м а л о м о б и л ь н ы х ж и л ь ц о в – т а м у в е л и ч и л и ш и р и н у к о р и д о р о в и д в е р н ы х п р о е м о в , а т а к ж е у с т а н о в и л и с п е ц и а л ь н у ю с а н т е х н и к у . Д о м о с н а щ е н ч е т ы р ь м я л и ф т а м и г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 6 3 0 к г и 1 т о н н а . П р о х о д в п о д ъ е з д е с к в о з н о й , ч т о п о з в о л я е т в ы й т и к а к в о в н у т р е н н ю ю ч а с т ь д в о р а с д е т с к о й и с п о р т и в н о й п л о щ а д к а м и , т а к и в о в н е ш н ю ю , г д е р а с п о л о ж е н а г о с т е в а я п а р к о в к а д л я а в т о м о б и л е й » , – п р и в о д я т с я в м а т е р и а л е с л о в а Овчинского.

Жилой комплекс находится по адресу: ул. Профсоюзная, д. 33.

Первый этаж, как и во всех новостройках по реновации, сделали нежилым. Как уточняется, в будущем там откроются объекты социально-бытового назначения. На придомовой территории оборудовали детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную зону и места для отдыха. Смонтировано наружное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

« С т р о и т е л ь с т в о д о м а п о п р о г р а м м е р е н о в а ц и и н а у л . П р о ф с о ю з н а я п р о х о д и л о п о д к о н т р о л е м и н с п е к т о р о в к о м и т е т а г о с у д а р с т в е н н о г о с т р о и т е л ь н о г о н а д з о р а Москвы (Мосгосстройнадзор), которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства. Всего состоялось 10 выездных проверок, по результатам итоговой было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации», – цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Новостройка расположена в районе с уже сложившейся городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся станции метро «Новые Черемушки» и «Профсоюзная», государственные и частные медицинские учреждения, учебные заведения, кафе и магазины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок. Они расположены в пяти районах трех административных округов Москвы.