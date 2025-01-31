Новостройку на 240 квартир по реновации возвели в Черемушках

Новостройку площадью 24 тыс. кв. м для переселения по программе реновации возвели в районе Черемушки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Владислава Овчинского.

Новостройку на 240 квартир по реновации возвели в Черемушках
© РИА Новости
«В односекционной новостройке оборудовано 240 квартир общей площадью свыше 13 тыс. кв. м. Две из них предназначены для маломобильных жильцов там увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальную сантехнику. Дом оснащен четырьмя лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1 тонна. Проход в подъезде сквозной, что позволяет выйти как во внутреннюю часть двора с детской и спортивной площадками, так и во внешнюю, где расположена гостевая парковка для автомобилей», приводятся в материале слова Овчинского.

Жилой комплекс находится по адресу: ул. Профсоюзная, д. 33.

Первый этаж, как и во всех новостройках по реновации, сделали нежилым. Как уточняется, в будущем там откроются объекты социально-бытового назначения. На придомовой территории оборудовали детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную зону и места для отдыха. Смонтировано наружное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

«Строительство дома по программе реновации на ул. Профсоюзная проходило под контролем инспекторов комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства. Всего состоялось 10 выездных проверок, по результатам итоговой было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации», – цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Новостройка расположена в районе с уже сложившейся городской инфраструктурой. В пешей доступности находятся станции метро «Новые Черемушки» и «Профсоюзная», государственные и частные медицинские учреждения, учебные заведения, кафе и магазины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили девять новых площадок. Они расположены в пяти районах трех административных округов Москвы.

Новости Москвы
Владислав Овчинский
Сергей Собянин
Москва