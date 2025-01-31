На катке ВДНХ пройдет самый массовый благотворительный день

Благотворительный день пройдет 8 февраля на катке ВДНХ. Мероприятие организуют в 11-й раз. Посетители главной выставки страны смогут не только покататься на коньках, но и сделать доброе дело.

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Все средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков, направят в четыре фонда: Благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!».

Для участия достаточно просто посетить самую массовую благотворительную акцию. Ожидается, что на каток в рамках мероприятия выйдут 15 тысяч человек. Акция пройдет с 10:00 до 23:00. Вход — по билетам на каток ВДНХ.

В утренние и дневные сеансы для всех гостей мероприятия пройдет праздничная программа с участием основателей, попечителей и друзей фондов, в частности актера и основателя фонда Константина Хабенского, актрис Катерины Шпицы, Юлии Хлыниной, Ольги Сутуловой, актеров Антона Богданова, Евгения Стычкина, Романа Евдокимова, фигуристов Романа Костомарова, Александра Энберта, актера и основателя фонда «Я есть!» Егора Бероева, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Елены Мартьяновой, президента фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаины Захаровой, а также представителей других фондов-участников.

Посетители смогут увидеть карнавальные заезды в масках, поучаствовать в мастер-классах олимпийских чемпионов по фигурному катанию, в веселой разминке и викторине с героями любимых мультфильмов мультимедийного центра «Союзмультпарк». Кроме того, в программе — подвижные игры, которые проведут юные актеры театральной студии «Поколение Оперение».

Благотворительный день на катке ВДНХ стал традицией. Собранные на 10 предшествующих мероприятиях средства позволили реализовать как адресные, так и системные проекты фондов-участников для тяжелобольных детей и взрослых по всей России, передает официальный сайт мэра Москвы.