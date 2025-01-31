Началось строительство жилого дома с фитнес-центром в районе Фили-Давыдково

В столичном районе Фили-Давыдково началось строительство 25-этажного жилого дома с подземным паркингом и фитнес-центром. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.

« Д о м о б щ е й п л о щ а д ь ю п о ч т и 3 9 т ы с . к в . м р а с с ч и т а н н а 1 5 0 к в а р т и р . В н о в о с т р о й к е п р е д у с м о т р е н а б о л ь ш а я в х о д н а я г р у п п а с л о б б и , л и ф т о в ы м и х о л л а м и и з о н о й о ж и д а н и я . К р о м е э т о г о , н а п е р в о м э т а ж е д л я б у д у щ и х ж и т е л е й п л а н и р у е т с я о т к р ы т ь о з д о р о в и т е л ь н ы й ц е н т р н а 6 1 3 « к в а д р а т о в » с б а с с е й н о м , х а м м а м о м , м а с с а ж н ы м к а б и н е т о м , ф и т н е с - з а л о м и п р о с т р а н с т в а м и д л я й о г и . Н а т р е х п о д з е м н ы х у р о в н я х р а з м е с т я т а в т о с т о я н к у н а 1 7 6 м а ш и н о м е с т и 6 8 в н е к в а р т и р н ы х х о з я й с т в е н н ы х к л а д о в ы х » , – п р и в о д я т с я в м а т е р и а л е с л о в а С л о б о д ч и к о в а .

Как уточняется, работы ведутся по адресу: ул. Малая Филевская, вл. 46 (ЗАО). Жилая площадь объекта – 19,7 тыс. кв. м. Специалисты комитета контролируют реализацию квартир с момента размещения проектной декларации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Все квартиры продаются с применением счетов эскроу и будут передаваться владельцам с чистовой отделкой.

« П о п о р у ч е н и ю м э р а М о с к в ы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству работ на жилых объектах. Инспекторы провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили проведенные подготовительные работы, в том числе организацию проезда к площадке и размещение бытового городка. Территория застройки занимает 0,5 га», – отметил Слободчиков.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент на объекте завершены работы по выносу наружных сетей, устройству стены в грунте и обвязочной балки. Разработка котлована выполнена на 25%.