Началось строительство жилого дома с фитнес-центром в районе Фили-Давыдково
В столичном районе Фили-Давыдково началось строительство 25-этажного жилого дома с подземным паркингом и фитнес-центром. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.
«Дом общей площадью почти 39 тыс. кв. м рассчитан на 150 квартир. В новостройке предусмотрена большая входная группа с лобби, лифтовыми холлами и зоной ожидания. Кроме этого, на первом этаже для будущих жителей планируется открыть оздоровительный центр на 613 «квадратов» с бассейном, хаммамом, массажным кабинетом, фитнес-залом и пространствами для йоги. На трех подземных уровнях разместят автостоянку на 176 машиномест и 68 внеквартирных хозяйственных кладовых», – приводятся в материале слова Слободчикова.
Как уточняется, работы ведутся по адресу: ул. Малая Филевская, вл. 46 (ЗАО). Жилая площадь объекта – 19,7 тыс. кв. м. Специалисты комитета контролируют реализацию квартир с момента размещения проектной декларации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Все квартиры продаются с применением счетов эскроу и будут передаваться владельцам с чистовой отделкой.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству работ на жилых объектах. Инспекторы провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили проведенные подготовительные работы, в том числе организацию проезда к площадке и размещение бытового городка. Территория застройки занимает 0,5 га», – отметил Слободчиков.
В пресс-службе добавили, что в настоящий момент на объекте завершены работы по выносу наружных сетей, устройству стены в грунте и обвязочной балки. Разработка котлована выполнена на 25%.