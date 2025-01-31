В Москве снег выпадет уже на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Синоптик при этом отметил, что из-за повышенного давления значительных осадков не прогнозируется. Так, в городе ожидается именно «снежок». В целом температура в столице опустится ниже 0 с понедельника, а с 3 февраля столбики термометров начнут показывать вплоть до -5, отметил Вильфанд.

В «Фобос» отметили, что пока жители столицы стали «свидетелями очередной "жары" - суточный температурный рекорд в пятый раз подряд обновился в Москве, в пятницу в полночь было +5,5».

Температура в Москве побила очередной рекорд

Синоптики во вторник, 28 января, зафиксировали в столице так называемый «обратный ход» температуры: днем было холоднее, чем ночью. Вильфанд подчеркивал, что при нормальном ходе ночью холоднее, чем днем. По его данным, в ночь на 28 января температура воздуха в Москве достигала +5,5°. Днем минимальное значение пришлось на 14:00, на термометрах было +4°.