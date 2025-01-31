В Москве пройдет фестиваль науки с интерактивными шоу и опытами

Фестиваль науки, гости которого смогут принять участие в интерактивных шоу и опытах и узнать о научных достижениях столицы, пройдет в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 8 февраля, сообщила журналистам заммэра города Анастасия Ракова.

" М ы х о т и м п о м о ч ь ю н ы м м о с к в и ч а м н а й т и с е б я в н а у к е , п о э т о м у р е г у л я р н о о р г а н и з у е м ф е с т и в а л и , к о н ф е р е н ц и и и д р у г и е о б р а з о в а т е л ь н ы е м е р о п р и я т и я . 8 ф е в р а л я М о с к о в с к и й д в о р е ц п и о н е р о в н а В о р о б ь е в ы х г о р а х с т а н е т ц е н т р а л ь н о й п л о щ а д к о й д л я т а к и х в с т р е ч . З д е с ь п р о й д у т н е т о л ь к о л е к ц и и о ф и з и к е и к о с м о с е , н о и э ф ф е к т н ы е о п ы т ы : п р е п о д а в а т е л и с о в м е с т н о с д е т ь м и с о з д а д у т п е н н ы й в у л к а н и х р у с т а л ь н ы й ц в е т о к , а в е д у щ и й н а у ч и т с о з д а в а т ь б е з о п а с н ы й о г о н ь . Г л а в н о е , ч т о ш к о л ь н и к и с м о г у т с д е л а т ь ш а г к п о с т р о е н и ю к а р ь е р ы в н а у к е и п о з н а к о м и т ь с я с у ч е н ы м и " , - с к а з а л а з а м м э р а .

По ее словам, также среди опытов в рамках фестиваля создание химического "джина", взрыв шара диаметром более метра, демонстрация экспериментов с жидким азотом при температуре -196°C. Гостей ждут научные бои, в которых молодые специалисты представят свои проекты, шоу и стендапы. Для детей запланированы занятия в научных кружках и выездные школы, а для педагогов - мастер-классы и хакатоны по инновационным методам обучения. Также на Воробьевых горах презентуют работу проекта "В центре науки" в 2025 году, цель которого объединить молодую научную общественность Москвы.

В начале февраля столичные центры дополнительного образования проведут для своих воспитанников и собственные мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки, например, тематическая неделя "День науки" с 3 по 10 февраля пройдет во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошево". А в Центре творчества "Строгино" 4 февраля состоится интерактивная программа "Лаборатория знаний: открываем науку вместе!".