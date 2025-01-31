В Москве пройдет фестиваль науки с интерактивными шоу и опытами

Фестиваль науки, гости которого смогут принять участие в интерактивных шоу и опытах и узнать о научных достижениях столицы, пройдет в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 8 февраля, сообщила журналистам заммэра города Анастасия Ракова.
"Мы хотим помочь юным москвичам найти себя в науке, поэтому регулярно организуем фестивали, конференции и другие образовательные мероприятия. 8 февраля Московский дворец пионеров на Воробьевых горах станет центральной площадкой для таких встреч. Здесь пройдут не только лекции о физике и космосе, но и эффектные опыты: преподаватели совместно с детьми создадут пенный вулкан и хрустальный цветок, а ведущий научит создавать безопасный огонь. Главное, что школьники смогут сделать шаг к построению карьеры в науке и познакомиться с учеными", - сказала заммэра.
По ее словам, также среди опытов в рамках фестиваля создание химического "джина", взрыв шара диаметром более метра, демонстрация экспериментов с жидким азотом при температуре -196°C. Гостей ждут научные бои, в которых молодые специалисты представят свои проекты, шоу и стендапы. Для детей запланированы занятия в научных кружках и выездные школы, а для педагогов - мастер-классы и хакатоны по инновационным методам обучения. Также на Воробьевых горах презентуют работу проекта "В центре науки" в 2025 году, цель которого объединить молодую научную общественность Москвы.
В начале февраля столичные центры дополнительного образования проведут для своих воспитанников и собственные мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки, например, тематическая неделя "День науки" с 3 по 10 февраля пройдет во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошево". А в Центре творчества "Строгино" 4 февраля состоится интерактивная программа "Лаборатория знаний: открываем науку вместе!".