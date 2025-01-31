Завершено строительство детсада в Хорошево-Мневниках

Завершено строительство детсада для 350 воспитанников в Хорошево-Мневниках
В районе Хорошево-Мневники завершилось строительство детского сада в составе жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.
«Это первый образовательный объект в составе жилого комплекса, в котором уже сдано три корпуса на 1,1 тыс. квартир. Общая площадь детского сада для 350 воспитанников составила 6,7 тыс. кв. м. По результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии построенного здания проектной документации, теперь застройщик может готовить документы для его ввода в эксплуатацию. Новый детский сад должен обеспечить жителей комплекса необходимой социальной инфраструктурой», – приводятся в материале слова Слободчикова.
Как уточняется, объект расположен на ул. Шеногина (СЗАО).
По словам председателя Мосгосстройнадзора, в трехэтажном здании разместятся 14 групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков и развивающих занятий, а также кухня полного цикла. Для самой младшей группы предусмотрен изолированный блок помещений с отдельным входом.
«Благоустроенная территория дошкольного учреждения занимает 1,8 тыс. кв. м. Для игр и прогулок детей на свежем воздухе благоустроены 14 групповых площадок с навесами и две спортивные площадки», – добавил Слободчиков.
Всего на территории запланировано два социальных объекта. Помимо детского сада, в 2025 году будет сдана в эксплуатацию школа на 775 мест.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется жилым и образовательным объектам. Детский сад построен за 1,5 года, за это время инспекторы
Мосгосстройнадзора провели восемь выездных мероприятий, в ходе которых оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов на соответствие утвержденным проектным решениям.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что в планах построить до 2027 года еще порядка 200 новых объектов образования.