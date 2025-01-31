Завершено строительство детсада в Хорошево-Мневниках

В районе Хорошево-Мневники завершилось строительство детского сада в составе жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.

« Э т о п е р в ы й о б р а з о в а т е л ь н ы й о б ъ е к т в с о с т а в е ж и л о г о к о м п л е к с а , в к о т о р о м у ж е с д а н о т р и к о р п у с а н а 1 , 1 т ы с . к в а р т и р . О б щ а я п л о щ а д ь д е т с к о г о с а д а д л я 3 5 0 в о с п и т а н н и к о в с о с т а в и л а 6 , 7 т ы с . к в . м . П о р е з у л ь т а т а м и т о г о в о й п р о в е р к и к о м и т е т о ф о р м и л з а к л ю ч е н и е о с о о т в е т с т в и и п о с т р о е н н о г о з д а н и я п р о е к т н о й д о к у м е н т а ц и и , т е п е р ь з а с т р о й щ и к м о ж е т г о т о в и т ь д о к у м е н т ы д л я е г о в в о д а в э к с п л у а т а ц и ю . Н о в ы й д е т с к и й с а д д о л ж е н о б е с п е ч и т ь ж и т е л е й к о м п л е к с а н е о б х о д и м о й с о ц и а л ь н о й и н ф р а с т р у к т у р о й » , – п р и в о д я т с я в м а т е р и а л е с л о в а С л о б о д ч и к о в а .

Как уточняется, объект расположен на ул. Шеногина (СЗАО).

По словам председателя Мосгосстройнадзора, в трехэтажном здании разместятся 14 групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков и развивающих занятий, а также кухня полного цикла. Для самой младшей группы предусмотрен изолированный блок помещений с отдельным входом.

« Б л а г о у с т р о е н н а я т е р р и т о р и я д о ш к о л ь н о г о у ч р е ж д е н и я з а н и м а е т 1 , 8 т ы с . к в . м . Д л я и г р и п р о г у л о к д е т е й н а с в е ж е м в о з д у х е б л а г о у с т р о е н ы 1 4 г р у п п о в ы х п л о щ а д о к с н а в е с а м и и д в е с п о р т и в н ы е п л о щ а д к и » , – д о б а в и л С л о б о д ч и к о в .

Всего на территории запланировано два социальных объекта. Помимо детского сада, в 2025 году будет сдана в эксплуатацию школа на 775 мест.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется жилым и образовательным объектам. Детский сад построен за 1,5 года, за это время инспекторы

Мосгосстройнадзора провели восемь выездных мероприятий, в ходе которых оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов на соответствие утвержденным проектным решениям.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что в планах построить до 2027 года еще порядка 200 новых объектов образования.