Москвичи смогут сообщить о состоянии ливневых решеток на портале "Наш город"

Портал "Наш город" позволяет москвичам следить за состоянием люков и ливневых решеток, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Если гражданин увидел незакрытый или требующий ремонта люк или решетку, то он может заявить об этом на портале. Особенно это актуально зимой, так как снег маскирует неровности на дороге и тротуарах.

Плохо закрытый или поврежденный люк опасен как для пешеходов, так и для автомобилистов. По техническим требованиям, крышки люков не должны проседать или выступать более чем на 2 сантиметра, а решетки "ливневки" – не более чем на 3 сантиметра.

Отправить сообщение на "Наш город" можно в любое время.

Сначала нужно войти в свой аккаунт при помощи учетной записи mos.ru, нажать на "Сообщить о проблеме", отметить точку на карте или ввести адрес в строку поиска, выбрать объект, указать тему "Повреждение люка / незакрытый люк", приложить фото и отправить заявление.

Сообщения принимаются и через раздел "Темы". В таком случае можно выбрать категорию "Моя дорога", а если люк не закрыт на территории культурного или спортивного учреждения, то "Государственные учреждения". Аналогично оставить заявление об устранении недочетов можно в категориях "Мой парк" и "Мой двор".

За содержание решеток ливневой канализации и люков отвечают балансодержатели территорий. Когда недочет устранят, пользователю придет уведомление. Затем потребуется подтвердить починку люка, либо опровергнуть.

Кроме того, через портал "Наш город" горожане также могут сообщить об отсутствии, повреждении, неактуальности, загрязнении или неработающей подсветке адресных указателей. Москвичи могут сообщить об отсутствии навигации или некачественном состоянии указателей как на странице портала, так и в мобильном приложении "Наш город".