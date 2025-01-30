Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура в Москве побила очередной рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Леуса, 30 января в Москве обновился суточный рекорд температуры. Он составил +8,1°C. При этом, ранее Леус также заявил, что 30 января стал самым теплым днем в Москве с начала года.

« М а к с и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а с е г о д н я ш н е г о д н я — + 8 , 1 ° C » , — з а я в и л о н .

Погода в Москве побила вековой рекорд

Ранее синоптик заявил, что в скором времени в Москве пройдет переход погоды от апрельской к февральской.