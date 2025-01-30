Температура в Москве побила очередной рекорд
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура в Москве побила очередной рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Леуса, 30 января в Москве обновился суточный рекорд температуры. Он составил +8,1°C. При этом, ранее Леус также заявил, что 30 января стал самым теплым днем в Москве с начала года.
«Максимальная температура сегодняшнего дня — +8,1°C», — заявил он.
Погода в Москве побила вековой рекорд
Ранее синоптик заявил, что в скором времени в Москве пройдет переход погоды от апрельской к февральской.