Температура в Москве побила очередной рекорд

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура в Москве побила очередной рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Температура в Москве побила очередной рекорд
© РИА Новости

По словам Леуса, 30 января в Москве обновился суточный рекорд температуры. Он составил +8,1°C. При этом, ранее Леус также заявил, что 30 января стал самым теплым днем в Москве с начала года.

«Максимальная температура сегодняшнего дня +8,1°C», заявил он.

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