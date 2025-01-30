Музей Победы проведет цикл памятных мероприятий к юбилеям поэтов и писателей-фронтовиков

В этом году Музей Победы проведет цикл памятных мероприятий, приуроченных к юбилеям поэтов и писателей-фронтовиков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба учреждения.

« 1 ф е в р а л я М у з е й П о б е д ы д а с т с т а р т ц и к л у м е р о п р и я т и й к ю б и л е я м п о э т о в и п и с а т е л е й - ф р о н т о в и к о в в р а м к а х а к ц и и « Р о м а ш к а П о б е д ы . С е м е й н а я и с т о р и я в о й н ы » . В т е ч е н и е 2 0 2 5 г о д а в м у з е е н а П о к л о н н о й г о р е б у д у т п р о х о д и т ь к о н ц е р т н ы е п р о г р а м м ы , п о с в я щ е н н ы е т в о р ч е с т в у у ч а с т н и к о в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы » , – р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Как уточняется, первая встреча будет приурочена к 125-летию со дня рождения советского поэта Михаила Исаковского – автора знаменитых песен «Катюша», «Огонек», «Враги сожгли родную хату» и других. «К этой дате в Музее Победы пройдет концерт. С приветственным словом к зрителям обратятся внучка и правнучка Михаила Исаковского – Марина Грибоедова и Мария Микулич. Затем со сцены в исполнении солистов и музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов прозвучат стихотворения и песни поэта: «Катюша», «Ой, туманы мои», «Летят перелетные птицы», «Одинокая гармонь» и другие», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, родственники Михаила Исаковского внесут биографию и фотографию поэта во Всенародный исторический проект «Лица Победы» и передадут в фонды Музея Победы семейную реликвию.

Посетители Музея Победы смогут посмотреть концерт бесплатно.