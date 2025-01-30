Музей Победы проведет цикл памятных мероприятий к юбилеям поэтов и писателей-фронтовиков
В этом году Музей Победы проведет цикл памятных мероприятий, приуроченных к юбилеям поэтов и писателей-фронтовиков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба учреждения.
«1 февраля Музей Победы даст старт циклу мероприятий к юбилеям поэтов и писателей-фронтовиков в рамках акции «Ромашка Победы. Семейная история войны». В течение 2025 года в музее на Поклонной горе будут проходить концертные программы, посвященные творчеству участников Великой Отечественной войны», – рассказали в пресс-службе.
Как уточняется, первая встреча будет приурочена к 125-летию со дня рождения советского поэта Михаила Исаковского – автора знаменитых песен «Катюша», «Огонек», «Враги сожгли родную хату» и других. «К этой дате в Музее Победы пройдет концерт. С приветственным словом к зрителям обратятся внучка и правнучка Михаила Исаковского – Марина Грибоедова и Мария Микулич. Затем со сцены в исполнении солистов и музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов прозвучат стихотворения и песни поэта: «Катюша», «Ой, туманы мои», «Летят перелетные птицы», «Одинокая гармонь» и другие», – добавили в пресс-службе.
Кроме того, родственники Михаила Исаковского внесут биографию и фотографию поэта во Всенародный исторический проект «Лица Победы» и передадут в фонды Музея Победы семейную реликвию.
Посетители Музея Победы смогут посмотреть концерт бесплатно.