29 января в Музее Победы прошел брифинг «Флаг поднять!», посвященный 34-й годовщине поднятия флага на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Мероприятие прошло в рамках работы выставки «Балтийские рубежи». Его участниками стали школьники московских школ № 1383 и № 56 имени академика Легасова и приглашенные гости. Среди почетных гостей члены первого экипажа корабля во главе с вице-адмиралом, кандидатом военных наук, членом Союза писателей РФ Виктором Ярыгиным.

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— Д о р о г и е р е б я т а , у в а ж а е м ы е к о л л е г и , д р у з ь я , с е г о д н я у в а с е с т ь з а м е ч а т е л ь н а я в о з м о ж н о с т ь в с т р е т и т ь с я с л е г е н д а р н ы м и л ю д ь м и , п о о б щ а т ь с я д р у г с д р у г о м и у в и д е т ь з а м е ч а т е л ь н у ю в ы с т а в к у « Б а л т и й с к и е р у б е ж и » , к о т о р у ю п о д г о т о в и л и д л я в а с ш к о л ь н ы е м у з е и . В ы у в и д и т е э к с п о н а т ы м у з е я ш к о л ы № 1 8 9 и м е н и Г е р о я С о в е т с к о г о С о ю з а А л е к с а н д р а И в а н о в и ч а М а р и н е с к о г о р о д а С а н к т - П е т е р б у р г а и м у з е я и с т о р и и р а з в и т и я м о р с к о й а в и а ц и и и м е н и Г е р о я Р о с с и и Т и м у р а А в т а н д и л о в и ч а А п а к и д з е м о с к о в с к о й ш к о л ы № 1 3 8 3 . У ч и т е л я и у ч е н и к и э т и х ш к о л у с е р д н о т р у д и л и с ь , п р о в о д и л и м а с т е р - к л а с с ы и в и д е о к о н ф е р е н ц и и . И с е г о д н я з а к р ы т и е э к с п о з и ц и и « Б а л т и й с к и е р у б е ж и » , — с к а з а л з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а М у з е я П о б е д ы в и ц е - а д м и р а л Ф е д о р С м у г л и н . — З а в т р а 8 0 л е т с т о г о д н я , к а к А л е к с а н д р М а р и н е с к о с о в е р ш и л « А т а к у в е к а » , в х о д е к о т о р о й б ы л п о т о п л е н л а й н е р « В и л ь г е л ь м Г у с т л о ф ф » . Н а б о р т у у н и ч т о ж е н н о г о к о р а б л я н а х о д и л и с ь н е т о л ь к о в ы с ш и е ч и н ы р е й х а , в т о м ч и с л е в ы с о к о п о с т а в л е н н ы е ч и н о в н и к и и г е н е р а л ы , н о и 1 3 0 0 м о р я к о в и з п о л н о с т ь ю с ф о р м и р о в а н н ы х э к и п а ж е й п о д в о д н ы х л о д о к . В С о в е т с к о м С о ю з е А л е к с а н д р а М а р и н е с к о н а з в а л и « п о д в о д н и к о м № 1 » , а Г и т л е р е г о н а з в а л « в р а г о м № 1 » . К р о м е т о г о , в ы с т а в к а « Б а л т и й с к и е р у б е ж и » р а с с к а з ы в а е т и о Т и м у р е А п а к и д з е , л е г е н д а р н о м л е т ч и к е и ч е л о в е к е , — д о б а в и л Ф е д о р С м у г л и н . — А д м и р а л Ф л о т а С о в е т с к о г о С о ю з а К у з н е ц о в » — с о в е т с к и й и р о с с и й с к и й т я ж е л ы й а в и а н е с у щ и й к р е й с е р , ф л а г м а н В М Ф Р о с с и и и о д н о в р е м е н н о С е в е р н о г о ф л о т а . Ф л а г н а в о е н н о м к о р а б л е — э т о е г о б о е в о е з н а м я . 2 0 я н в а р я 1 9 9 1 г о д а э к и п а ж б ы л т о р ж е с т в е н н о п о с т р о е н н а п о л е т н о й п а л у б е д л я п о д н я т и я в о е н н о - м о р с к о г о ф л а г а . П р о ш л о 3 4 г о д а , н о я д о с и х п о р п о м н ю , к а к и в с е ч л е н ы э к и п а ж а , э т о т в о л н и т е л ь н ы й м о м е н т , — п о д е л и л с я п е р в ы й к о м а н д и р Т А К Р « А д м и р а л К у з н е ц о в » В и к т о р Я р ы г и н , р а с с к а з ы в а я о с в о е й с л у ж б е н а л е г е н д а р н о м к р е й с е р е .

По окончании встречи школьники задали вопросы почетным гостям.