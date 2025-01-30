В Музее Победы прошел брифинг «Флаг поднять!»
29 января в Музее Победы прошел брифинг «Флаг поднять!», посвященный 34-й годовщине поднятия флага на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Мероприятие прошло в рамках работы выставки «Балтийские рубежи». Его участниками стали школьники московских школ № 1383 и № 56 имени академика Легасова и приглашенные гости. Среди почетных гостей члены первого экипажа корабля во главе с вице-адмиралом, кандидатом военных наук, членом Союза писателей РФ Виктором Ярыгиным.
— Дорогие ребята, уважаемые коллеги, друзья, сегодня у вас есть замечательная возможность встретиться с легендарными людьми, пообщаться друг с другом и увидеть замечательную выставку «Балтийские рубежи», которую подготовили для вас школьные музеи. Вы увидите экспонаты музея школы № 189 имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Маринеско города Санкт-Петербурга и музея истории развития морской авиации имени Героя России Тимура Автандиловича Апакидзе московской школы № 1383. Учителя и ученики этих школ усердно трудились, проводили мастер-классы и видеоконференции. И сегодня закрытие экспозиции «Балтийские рубежи», —сказал заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин. — Завтра 80 лет с того дня, как Александр Маринеско совершил «Атаку века», в ходе которой был потоплен лайнер «Вильгельм Густлофф». На борту уничтоженного корабля находились не только высшие чины рейха, в том числе высокопоставленные чиновники и генералы, но и 1300 моряков из полностью сформированных экипажей подводных лодок. В Советском Союзе Александра Маринеско назвали «подводником № 1», а Гитлер его назвал «врагом № 1». Кроме того, выставка «Балтийские рубежи» рассказывает и о Тимуре Апакидзе, легендарном летчике и человеке, — добавил Федор Смуглин. — Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — советский и российский тяжелый авианесущий крейсер, флагман ВМФ России и одновременно Северного флота. Флаг на военном корабле — это его боевое знамя. 20 января 1991 года экипаж был торжественно построен на полетной палубе для поднятия военно-морского флага. Прошло 34 года, но я до сих пор помню, как и все члены экипажа, этот волнительный момент, — поделился первый командир ТАКР «Адмирал Кузнецов» Виктор Ярыгин, рассказывая о своей службе на легендарном крейсере.
По окончании встречи школьники задали вопросы почетным гостям.