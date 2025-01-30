Синоптик рассказала о погоде в Москве весной

Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве весной
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве весной.
«Календарную весну мы встретим с минимальным количеством снега, что характерно для начала марта», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, никакой связи между тёплой зимой и холодной весной нет.
«Каждая весна может быть разной, и в каждом регионе, включая Москву, ситуация складывается по-своему», — добавила синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные дни.