Синоптик рассказала о погоде в Москве весной

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве весной.

« К а л е н д а р н у ю в е с н у м ы в с т р е т и м с м и н и м а л ь н ы м к о л и ч е с т в о м с н е г а , ч т о х а р а к т е р н о д л я н а ч а л а м а р т а » , — з а я в и л а э к с п е р т в б е с е д е с Life.ru.

По словам специалиста, никакой связи между тёплой зимой и холодной весной нет.

« К а ж д а я в е с н а м о ж е т б ы т ь р а з н о й , и в к а ж д о м р е г и о н е , в к л ю ч а я М о с к в у , с и т у а ц и я с к л а д ы в а е т с я п о - с в о е м у » , — д о б а в и л а с и н о п т и к .

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные дни.