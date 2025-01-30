Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве весной

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве весной.

Синоптик рассказала о погоде в Москве весной
© РИА Новости
«Календарную весну мы встретим с минимальным количеством снега, что характерно для начала марта», заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, никакой связи между тёплой зимой и холодной весной нет.

«Каждая весна может быть разной, и в каждом регионе, включая Москву, ситуация складывается по-своему», добавила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные дни.

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