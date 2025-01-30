Синоптик: в Москве начнётся переход погоды от апрельской к февральской

Синоптик Шувалов: в Москве начнётся переход погоды от апрельской к февральской
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие выходные в столичном регионе начнётся переход погоды от апрельской к февральской.
«Потому что такого интенсивного тепла, которое наблюдалось всю эту неделю, уже не будет. Небольшое понижение температуры уже обозначится в пятницу», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, в субботу, 1 февраля, прогнозируется небольшой дождь, температура воздуха составит до +3 °С.
В воскресенье, 2 февраля, может выпасть снег, столбики термометров покажут около 0 °С.
«Уже в начале следующей недели, где-то к 5 февраля, снег может припорошить землю небольшим слоем — три — пять сантиметров. Небольшие отрицательные температуры будут держаться и ночью, и днём», — добавил Шувалов.
Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что есть основания полагать, что 2025 год в столице станет самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.