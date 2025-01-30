Синоптик: в Москве начнётся переход погоды от апрельской к февральской

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие выходные в столичном регионе начнётся переход погоды от апрельской к февральской.

« П о т о м у ч т о т а к о г о и н т е н с и в н о г о т е п л а , к о т о р о е н а б л ю д а л о с ь в с ю э т у н е д е л ю , у ж е н е б у д е т . Н е б о л ь ш о е п о н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы у ж е о б о з н а ч и т с я в п я т н и ц у » , — з а я в и л о н в б е с е д е с «Вечерней Москвой».

По его словам, в субботу, 1 февраля, прогнозируется небольшой дождь, температура воздуха составит до +3 °С.

В воскресенье, 2 февраля, может выпасть снег, столбики термометров покажут около 0 °С.

« У ж е в н а ч а л е с л е д у ю щ е й н е д е л и , г д е - т о к 5 ф е в р а л я , с н е г м о ж е т п р и п о р о ш и т ь з е м л ю н е б о л ь ш и м с л о е м — т р и — п я т ь с а н т и м е т р о в . Н е б о л ь ш и е о т р и ц а т е л ь н ы е т е м п е р а т у р ы б у д у т д е р ж а т ь с я и н о ч ь ю , и д н ё м » , — д о б а в и л Шувалов.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что есть основания полагать, что 2025 год в столице станет самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.