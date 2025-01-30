В Москве установлен температурный рекорд для 30 января

Температурный рекорд вновь установлен в Москве.

Воздух в столице 30 января прогрелся до плюс 4,6 градуса, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

« Ч е т в е р г , е д в а у с п е в н а ч а т ь с я , о б н о в и л в с т о л и ц а х е щ е п о о д н о м у р е к о р д у — с е г о д н я п о б и т ы р е к о р д ы 2 0 1 6 г о д а , в Санкт-Петербурге он составлял +4,8°, а в середине ночи там температура воздуха достигла отметки в +5,6°, а в Москве прежнее достижение составляло +3,0°, а к 3 часам ночи термометры показали +4,6°», – отмечается в сообщении.

В среду был также обновлен температурный максимум в Москве, столбик термометра поднялся выше 5 градусов. Новые суточные рекорды тепла установлены в подмосковных Можайске и Коломне. Рекордная серия высокой для февраля температуры ожидается и в пятницу. Однако аномальное тепло будет постепенно покидать регион, считают синоптики.