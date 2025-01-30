В Москве установлен температурный рекорд для 30 января
Температурный рекорд вновь установлен в Москве.
Воздух в столице 30 января прогрелся до плюс 4,6 градуса, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Четверг, едва успев начаться, обновил в столицах еще по одному рекорду — сегодня побиты рекорды 2016 года, в Санкт-Петербурге он составлял +4,8°, а в середине ночи там температура воздуха достигла отметки в +5,6°, а в Москве прежнее достижение составляло +3,0°, а к 3 часам ночи термометры показали +4,6°», – отмечается в сообщении.
В среду был также обновлен температурный максимум в Москве, столбик термометра поднялся выше 5 градусов. Новые суточные рекорды тепла установлены в подмосковных Можайске и Коломне. Рекордная серия высокой для февраля температуры ожидается и в пятницу. Однако аномальное тепло будет постепенно покидать регион, считают синоптики.