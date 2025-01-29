Москвичей предупредили о двойном температурном рекорде

В четверг, 30 января, в Москве может быть установлен двойной температурный рекорд. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В ночь с 29 на 30 января температура воздуха будет в диапазоне от нуля до плюс пяти градусов Цельсия, а днем повысится до плюс четырех — плюс девяти градусов. Это на 15 градусов выше климатической нормы, отметил синоптик.

« Т а к и м о б р а з о м , в о - п е р в ы х , б у д е т п о б и т р е к о р д д н я — 3 0 я н в а р я 2 0 1 6 г о д а п л ю с т р и г р а д у с а . А в о - в т о р ы х , е с т ь в е р о я т н о с т ь п о в т о р а и л и п а д е н и я и с т о р и ч е с к о г о м а к с и м у м а д л я я н в а р я з а в с ю м е т е о и с т о р и ю , к о т о р ы й с о с т а в л я е т п л ю с 8 , 6 г р а д у с а — 2 0 0 7 г о д » , — р а с с к а з а л Т и ш к о в е ц .

Однако начиная с четверга температура воздуха в Москве начнет постепенно понижаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 31 января температура в Москве на 9-10 градусов превысит климатическую норму.