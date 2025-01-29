Бобры из Московского зоопарка поддержали популярный тренд соцсетей

Бобры, живущие в Московском зоопарке, снялись в клипе на популярную сейчас песню «Бобр» дуэта «Слава Скрипка», поддержав таким образом тренд соцсетей «Сидим с бобром за столом». Видео с грызунами зоологический парк опубликовал в своем Telegram-канале.

Уточняется, что не так давно столичных бобров посетили и сами авторы хита.

«Певцы суровых бобровых будней увиделись с героями своих песен, а также прогулялись по зоопарку», говорится в сообщении.

«Приезжайте, смотрите. Мы сами посетили. Место супер, классное, очень много всего, глаза разбегаются», поделились музыканты впечатлениями.

Ранее в Московском зоопарке из-за оттепели ненадолго проснулись медведи. Погода нарушила сон гималайских Аладдина и Бабули, а также бурого Грома.

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