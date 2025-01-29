Бобры из Московского зоопарка поддержали популярный тренд соцсетей

Бобры, живущие в Московском зоопарке, снялись в клипе на популярную сейчас песню «Бобр» дуэта «Слава Скрипка», поддержав таким образом тренд соцсетей «Сидим с бобром за столом». Видео с грызунами зоологический парк опубликовал в своем Telegram-канале.

Уточняется, что не так давно столичных бобров посетили и сами авторы хита.

« П е в ц ы с у р о в ы х б о б р о в ы х б у д н е й у в и д е л и с ь с г е р о я м и с в о и х п е с е н , а т а к ж е п р о г у л я л и с ь п о з о о п а р к у » , — говорится в сообщении.

« П р и е з ж а й т е , с м о т р и т е . М ы с а м и п о с е т и л и . М е с т о с у п е р , к л а с с н о е , о ч е н ь м н о г о в с е г о , г л а з а р а з б е г а ю т с я » , — п о д е л и л и с ь м у з ы к а н т ы в п е ч а т л е н и я м и .

Ранее в Московском зоопарке из-за оттепели ненадолго проснулись медведи. Погода нарушила сон гималайских Аладдина и Бабули, а также бурого Грома.