Москвичей предупредили об аномальной погоде

Температура воздуха в Москве до конца недели сильно превысит норму.

Об аномальной погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

« Б у д у т р е к о р д ы б и т ь с я , и б у д е т е щ е т е п л е е , в с р е д у д н е м д о п л ю с 5 , 7 т е м п е р а т у р а п р о г н о з и р у е т с я , с о в е р ш е н н о а н о м а л ь н о в ы с о к а я , в о з д у х т а к о й т р о п и ч е с к и й к н а м п о с т у п а е т » , — р а с с к а з а л с и н о п т и к .

В пятницу, 31 января, сохранится такой же температурный фон — отклонение от климатической нормы достигнет 9-10 градусов.

В ночь на субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, температура воздуха будет в диапазоне от минус 2 до плюс 2 градусов, а в целом климатическая норма будет превышена на 6-7 градусов. В понедельник и вторник, 3 и 4 февраля, ожидается минус 3-5 градусов ночью и минус 1-2 градуса — днем.

« Т о ж е о ч е н ь т е п л а я п о г о д а , п р е в ы ш а ю щ а я с у щ е с т в е н н о н о р м у , н о в с е - т а к и э т о у ж е п р и в ы ч н ы е о т р и ц а т е л ь н ы е з н а ч е н и я » , — п о д ч е р к н у л В и л ь ф а н д .

Осадки в столице при этом будут небольшими и преимущественно в виде дождя. Снежный покров в Тушино — единственном районе с сугробами — уменьшился до двух сантиметров, заключил метеоролог.

Ранее синоптик Александр Ильин пообещал москвичам морозное начало февраля. По его прогнозам, со второго-третьего дня месяца может похолодать до минус семи градусов. При этом метеоролог считает, что надолго морозы в столице не задержатся.