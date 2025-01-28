«Енототерапия»: Московский зоопарк показал, как полосатому делают массаж

В Сети обсуждают видеоролик, в котором сотрудник Московского зоопарка сделал массаж еноту.

Кадры обнародовала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова во вторник, 28 января.

— К а ж д о м у и з н а с и н о г д а н у ж н о ч у т ь - ч у т ь м а с с а ж а , — т а к п р о к о м м е н т и р о в а л а г е н д и р е к т о р в и д е о р о л и к .

Многие пользователи позавидовали животному, написав, что тоже «хотят быть енотом», а процедуру назвали «енототерапией», передает Telegram-канал Акуловой.

Московский зоопарк также показал первое видео с малайской медведицей Звездочкой. По словам начальника отдела «Млекопитающие» Михаила Брагина, Звездочка сразу начала осваиваться в игровой комнате. Она с уверенностью изучает окружающее пространство и учится лазить по бревнам. Особенно Звездочка любит взбираться на окно, а также играть с игрушками.

В январе столичный зоопарк пополнился двумя детенышами редких малайских медведей — Лучиком и Звездочкой. На текущий момент они находятся на карантине в отдельной игровой комнате, где могут видеть и слышать друг друга, но пока разделены решеткой для безопасности. Еще одна самка, Маша, уже освоилась в своем просторном вольере.