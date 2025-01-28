Погодные аномалии в Москве продолжатся и в феврале

Февраль продолжит череду погодных аномалий в Москве.

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Такую вероятность допустила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

« М о д е л и д о л г о с р о ч н ы х п р о г н о з о в м е с я ч н ы х г о в о р я т , ч т о ф е в р а л ь б у д е т у н а с с т е м п е р а т у р о й в ы ш е к л и м а т и ч е с к о й н о р м ы » , — р а с с к а з а л а с и н о п т и к . К а к п р а в и л о , с р е д н е м е с я ч н а я т е м п е р а т у р а ф е в р а л я в с т о л и ц е с о с т а в л я е т м и н у с 5 , 9 г р а д у с а . В э т о м г о д у , п о д а н н ы м П о з д н я к о в о й , с т о л б и к и т е р м о м е т р о в б у д у т д е р ж а т ь с я в с р е д н е м в ы ш е н о р м ы н а 2 - 2 , 5 г р а д у с а , н о в с е ж е н и ж е н у л е в о й о т м е т к и . А н т и ц и к л о н о в П о з д н я к о в а в ф е в р а л е н е п р о г н о з и р у е т . Н о ц и к л о н ы п р и н е с у т с с о б о й в м е г а п о л и с н е б о л ь ш и е с к а ч к и т е м п е р а т у р : к р у п н а я п о л о ж и т е л ь н а я а н о м а л и я ч е р е з 2 - 3 д н я б у д е т с м е н я т ь с я п р о х л а д н о й п о г о д о й д о п р и х о д а с л е д у ю щ е г о ц и к л о н а . С н е г о п а д ы в ф е в р а л е е щ е б у д у т , н о у с т о й ч и в о г о п о к р о в а о н и н е о б р а з у ю т . « К о н е ц я н в а р я с э к с т р е м а л ь н ы м и т е м п е р а т у р а м и з а в е р ш и т с я , п о э т о м у о н б у д е т в ы п а д а т ь , п о л е ж и т к а к о е - т о в р е м я и б у д е т т а я т ь » , — п о я с н и л а м е т е о р о л о г .

Со следующей недели, 3-4 февраля, москвичам пообещали похолодание. Уже в субботу-воскресенье столбики термометров в мегаполисе могут опуститься ниже нулевой отметки, а с понедельника отрицательные значения станут устойчивее. Однако даже наступающее похолодание не поможет столице вернуться к климатической норме.