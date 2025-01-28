В первую неделю февраля в Москву и столичный регион вернутся небольшие морозы, спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о погодных изменениях в ближайшие дни.

« П р о г н о з ы г о в о р я т о т о м , ч т о у н а с о т о т т е п е л и к н е б о л ь ш и м м о р о з а м п е р е х о д п р о и з о й д е т 2 - 3 ф е в р а л я . П о с л е о ч е н ь т е п л о й п о г о д ы в е р н у т с я м о р о з ы п о р я д к а 3 - 8 г р а д у с о в м о р о з а в н о ч н ы е ч а с ы и 2 - 3 г р а д у с о в в д н е в н ы е ч а с ы . П е р в а я п я т и д н е в к а ф е в р а л я б у д е т и м е н н о т а к о й , н е б о л ь ш о й с н е г , с к о р е е в с е г о , о п я т ь л я ж е т » , — с к а з а л о н . « Н а д о л г о л и и л и б ы с т р о с о й д е т , п о к а т р у д н о с к а з а т ь , н о п е р в а я п я т и д н е в к а [ ф е в р а л я ] о п я т ь в е р н е т н а м з и м н ю ю п о г о д у . Н о н е п о л н о ц е н н у ю , а р у с с к у ю з и м у в щ а д я щ е м р е ж и м е » .

Москвичам назвали срок возвращения русской зимы

27 января в Москве был побит температурный рекорд, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Термометры на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра зафиксировали температуру воздуха плюс 3,5 градуса. 111 лет назад, в 1914 году, воздух в этот день прогревался всего до 3,0 градуса выше нуля.