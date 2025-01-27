В Москве обновили правила пользования метро

Пассажиры столичной подземки могут больше не переживать, что их собьет с ног летящий по переходу самокатчик или зацепит на станции лихой велосипедист. Запреты на передвижение на этих видах транспорта под землей прописаны в новых правилах пользования метрополитеном, которые уже вступили в силу. Нововведения направлены на повышение качества обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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В обновленных правилах указано, что пассажирам не следует самостоятельно открывать двери вагонов и удерживать их во время остановок. Входить и выходить нужно только после полного открытия дверей и не задерживать отправление поезда.

На станциях и в переходах запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, сегвеях, гироскутерах, моноколесах, мотоциклах, мопедах и других транспортных средствах. Из-за этого может пострадать и водитель, и другие пользователи метро. Перевозить же транспортные средства нужно в специальных чехлах, чтобы не испачкать пассажиров, а также сохранять в чистоте станции и вагоны поездов. Исключение - коляски с детьми.

Воспитанные пассажиры и так, без всяких правил, слушали свою музыку в наушниках, а вот для невежд пришлось это прописать.

Владельцев домашних животных также затронули новые правила. Кошек, собак и других зверей нужно провозить в переносках, сумках или клетках. Собаки-поводыри могут передвигаться по территории подземки на поводке, сопровождая слабовидящих и незрячих пассажиров.

Слушать музыку и смотреть видеоролики или фильмы в вагонах можно только в наушниках, чтобы не мешать другим. Выпивать и курить, в том числе электронные сигареты, на территории метрополитена строго запрещено.

Всего изменения внесены более чем в 30 пунктов. Есть даже правило, которое касается съемки в вагонах - фотографировать теперь можно исключительно без вспышки и штатива. Бесплатно можно перевозить рюкзаки и сумки, а на большие чемоданы потребуется отдельный билет.

В случае обнаружения бесхозного предмета или сумки, а также подозрительных людей или хулиганских действий нужно сообщить сотруднику полиции, дежурному по станции или машинисту поезда.

" В с е м е р ы к р а й н е с в о е в р е м е н н ы е и н е о б х о д и м ы е , о с о б е н н о з а п р е т с а м о к а т о в , п о т о м у ч т о л и х а ч и в с е м н а д о е л и и р е а л ь н о о п а с н ы , о с о б е н н о д л я п о ж и л ы х л ю д е й , - к о м м е н т и р у е т н о в о в в е д е н и я п р о ф е с с о р НИУ ВШЭ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. - Важно научить пассажиров соблюдать элементарный порядок. Ведь воспитанные люди и так, без всяких правил, слушали свою музыку в наушниках, а вот для невежд пришлось это прописать. Для большинства все эти правила разумные и необременительные".

По его словам, администрировать прописанные нарушения трудно. Например, непонятно, кто должен сообщить о неправильной перевозке животного - сами пассажиры или дежурный по станции должен следить за соблюдением всех норм.