В Москве обновили правила пользования метро
Пассажиры столичной подземки могут больше не переживать, что их собьет с ног летящий по переходу самокатчик или зацепит на станции лихой велосипедист. Запреты на передвижение на этих видах транспорта под землей прописаны в новых правилах пользования метрополитеном, которые уже вступили в силу. Нововведения направлены на повышение качества обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
В обновленных правилах указано, что пассажирам не следует самостоятельно открывать двери вагонов и удерживать их во время остановок. Входить и выходить нужно только после полного открытия дверей и не задерживать отправление поезда.
На станциях и в переходах запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, сегвеях, гироскутерах, моноколесах, мотоциклах, мопедах и других транспортных средствах. Из-за этого может пострадать и водитель, и другие пользователи метро. Перевозить же транспортные средства нужно в специальных чехлах, чтобы не испачкать пассажиров, а также сохранять в чистоте станции и вагоны поездов. Исключение - коляски с детьми.
Воспитанные пассажиры и так, без всяких правил, слушали свою музыку в наушниках, а вот для невежд пришлось это прописать.
Владельцев домашних животных также затронули новые правила. Кошек, собак и других зверей нужно провозить в переносках, сумках или клетках. Собаки-поводыри могут передвигаться по территории подземки на поводке, сопровождая слабовидящих и незрячих пассажиров.
Слушать музыку и смотреть видеоролики или фильмы в вагонах можно только в наушниках, чтобы не мешать другим. Выпивать и курить, в том числе электронные сигареты, на территории метрополитена строго запрещено.
Всего изменения внесены более чем в 30 пунктов. Есть даже правило, которое касается съемки в вагонах - фотографировать теперь можно исключительно без вспышки и штатива. Бесплатно можно перевозить рюкзаки и сумки, а на большие чемоданы потребуется отдельный билет.
В случае обнаружения бесхозного предмета или сумки, а также подозрительных людей или хулиганских действий нужно сообщить сотруднику полиции, дежурному по станции или машинисту поезда.
"Все меры крайне своевременные и необходимые, особенно запрет самокатов, потому что лихачи всем надоели и реально опасны, особенно для пожилых людей, - комментирует нововведения профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. - Важно научить пассажиров соблюдать элементарный порядок. Ведь воспитанные люди и так, без всяких правил, слушали свою музыку в наушниках, а вот для невежд пришлось это прописать. Для большинства все эти правила разумные и необременительные".
По его словам, администрировать прописанные нарушения трудно. Например, непонятно, кто должен сообщить о неправильной перевозке животного - сами пассажиры или дежурный по станции должен следить за соблюдением всех норм.
"Думаю, что обойдется без штрафов и для значительного количества пассажиров прописанных запретов будет достаточно", - уточнил эксперт.