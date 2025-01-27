Москвичам назвали срок возвращения русской зимы

Небольшие морозы вернутся в столичный регион не раньше 2-3 февраля. Такой срок прихода настоящей зимней погоды назвал жителям Москвы и области руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

До этого в столице не будет снега, а температура воздуха будет превышать климатическую норму на 10-12 градусов, уточнил синоптик.

« " Р у с с к а я з и м а " , с к о р е е в с е г о , б у д е т , н о в щ а д я щ е м р е ж и м е , л е г к о м и с п о л н е н и и . 2 - 3 ф е в р а л я о п я т ь в е р н у т с я о т р и ц а т е л ь н ы е т е м п е р а т у р ы , в н о ч н ы е ч а с ы о н и м о г у т д о с т и г а т ь 3 - 8 г р а д у с о в н и ж е н у л я , д н е в н а я т е м п е р а т у р а б у д е т п о р я д к а м и н у с 2 , м и н у с 3 г р а д у с о в . В с е э т о п р о и з о й д е т п о п р е д в а р и т е л ь н ы м п р о г н о з а м 2 - 3 ф е в р а л я . В е р н е т с я и с н е г , к о т о р о г о м ы н е у в и д и м д о к о н ц а я н в а р я » , — р а с с к а з а л Шувалов.

В текущем месяце погода продолжит быть серой и промозглой, практически все дни будет стоять положительная температура. По словам метеоролога, речь идет об очень высоких значениях для зимы — практически каждый день будут установлены новые рекорды.

В Московском регионе полностью сошел снежный покров

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и области практически полностью исчез снежный покров. Единственный бастион зимы сохранился в Тушино — там высота сугробов достигает трех сантиметров.