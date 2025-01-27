Москвичам рассказали о погоде в начале февраля

Февраль в Москве начнется с плюсовых температур, также ожидают осадки, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Его слова приводит агентство «Москва».

« Д н е м 1 и 2 ф е в р а л я — о т м и н у с 1 д о п л ю с 4 г р а д у с о в , н о ч ь ю — о т м и н у с 4 д о п л ю с 1 , н е б о л ь ш и е о с а д к и » , — р а с с к а з а л с и н о п т и к .

При этом 30 января в столице прогнозируется до 8 градусов тепла.

Ранее 27 января сообщалось, что в Москве обновился столетний рекорд тепла. К трем часам ночи столбик термометра на ВДНХ показал плюс 3 градуса, а к пяти часам показатели достигли плюс 3,3 градуса.