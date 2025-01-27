Москвичам рассказали о погоде в начале февраля

Февраль в Москве начнется с плюсовых температур, также ожидают осадки, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Его слова приводит агентство «Москва».
«Днем 1 и 2 февраля — от минус 1 до плюс 4 градусов, ночью — от минус 4 до плюс 1, небольшие осадки», — рассказал синоптик.
При этом 30 января в столице прогнозируется до 8 градусов тепла.
Ранее 27 января сообщалось, что в Москве обновился столетний рекорд тепла. К трем часам ночи столбик термометра на ВДНХ показал плюс 3 градуса, а к пяти часам показатели достигли плюс 3,3 градуса.