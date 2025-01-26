Назван срок наступления бесснежных зим в Москве

Эксперт Алексей Кокорин заявил, что через 40-50 лет в Москве могут быть зимы без снега и сильные морозы станут редкостью.

Зимы в Москве могут измениться кардинально в течение ближайших 40-50 лет, передает «РИА Новости». Алексей Кокорин, климатолог и эксперт фонда «Природа и люди», отметил, что температура в холодный период года в столице повысится приблизительно на три градуса. Это может привести к тому, что некоторые зимы будут практически бесснежными, а сильные морозы станут настоящей редкостью.

Кокорин подчеркнул, что такие изменения в климате не означают, что снег совершенно исчезнет. В некоторые годы его все же будет достаточно. Однако характер московских зим будет постепенно трансформироваться, и средняя температура станет выше. При этом, по его словам, зима не потеплеет на десять градусов, как предполагают некоторые сценарии.

Москвичам рассказали об осадках в конце января

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали потепление до четырех градусов в Москве, также сообщалось, что метеорологическая весна придет в Москву в марте, а москвичам пообещали апрельскую погоду уже в феврале.