Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву придет похолодание
На этой недели в столице ожидается аномально теплая погода, преимущественно без осадков, Температура воздуха днем может подниматься до восьми градусов выше нуля. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, на этой неделе в Москве будет аномально теплая малодождливая погода.
— Снега ждать точно не стоит. Температура воздуха в дневные часы с понедельника по среду будет держаться на отметке от четырех до шести градусов выше нуля. В ночные часы в эти дни температура будет от нуля до плюс трех градусов. Будут идти небольшие осадки в виде дождя, — рассказал синоптик.
Четверг станет самым теплым днем на этой неделе, отметил специалист. Температура воздуха днем может прогреться до плюс восьми градусов.
— В Москве 30 января ожидаются прояснения, температура воздуха может прогреться до плюс восьми градусов. Ночью температура воздуха будет от нуля до пяти градусов тепла. Осадки не ожидаются, — сообщил Ильин.
Ночью в пятницу температура воздуха перейдет в минусовые значения. Однако днем снова будет достаточно тепло: плюс шесть градусов.
— При прояснениях в ночные часы местами может подморозить до минус двух градусов. На дорогах станет скользко, образуется гололедица. В дневные часы будет тепло — от плюс одного до шести градусов. Осадков в это день не будет, — заверил собеседник «ВМ». — Похолодание в Москву придет в субботу. В дневные часы будет немного подмораживать — до минус двух градусов, а ночью столбик термометра опустился до четырех градусов ниже нуля.
По прогнозам синоптика, ветер на этой неделе ожидается южных и юго-западных направлений по силе 3–8 метров в секунду. В понедельник и вторник он будет наиболее плотный, от 5 до 10 метров в секунду.
В Московском регионе полностью сошел снежный покров
Атмосферное давление будет расти. Максимальных значений оно достигнет в пятницу, когда ожидаются прояснения и в столице придет более холодный воздух — 754 миллиметра ртутного столба, добавил Ильин.
Ранее Александр Ильин рассказал «ВМ», что москвичей ожидают аномально высокие температуры и большое количество осадков в феврале.