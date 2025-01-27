На этой недели в столице ожидается аномально теплая погода, преимущественно без осадков, Температура воздуха днем может подниматься до восьми градусов выше нуля. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, на этой неделе в Москве будет аномально теплая малодождливая погода.

— С н е г а ж д а т ь т о ч н о н е с т о и т . Т е м п е р а т у р а в о з д у х а в д н е в н ы е ч а с ы с п о н е д е л ь н и к а п о с р е д у б у д е т д е р ж а т ь с я н а о т м е т к е о т ч е т ы р е х д о ш е с т и г р а д у с о в в ы ш е н у л я . В н о ч н ы е ч а с ы в э т и д н и т е м п е р а т у р а б у д е т о т н у л я д о п л ю с т р е х г р а д у с о в . Б у д у т и д т и н е б о л ь ш и е о с а д к и в в и д е д о ж д я , — р а с с к а з а л с и н о п т и к .

Четверг станет самым теплым днем на этой неделе, отметил специалист. Температура воздуха днем может прогреться до плюс восьми градусов.

— В М о с к в е 3 0 я н в а р я о ж и д а ю т с я п р о я с н е н и я , т е м п е р а т у р а в о з д у х а м о ж е т п р о г р е т ь с я д о п л ю с в о с ь м и г р а д у с о в . Н о ч ь ю т е м п е р а т у р а в о з д у х а б у д е т о т н у л я д о п я т и г р а д у с о в т е п л а . О с а д к и н е о ж и д а ю т с я , — с о о б щ и л И л ь и н .

Ночью в пятницу температура воздуха перейдет в минусовые значения. Однако днем снова будет достаточно тепло: плюс шесть градусов.

— П р и п р о я с н е н и я х в н о ч н ы е ч а с ы м е с т а м и м о ж е т п о д м о р о з и т ь д о м и н у с д в у х г р а д у с о в . Н а д о р о г а х с т а н е т с к о л ь з к о , о б р а з у е т с я г о л о л е д и ц а . В д н е в н ы е ч а с ы б у д е т т е п л о — о т п л ю с о д н о г о д о ш е с т и г р а д у с о в . О с а д к о в в э т о д е н ь н е б у д е т , — з а в е р и л с о б е с е д н и к « В М » . — П о х о л о д а н и е в М о с к в у п р и д е т в с у б б о т у . В д н е в н ы е ч а с ы б у д е т н е м н о г о п о д м о р а ж и в а т ь — д о м и н у с д в у х г р а д у с о в , а н о ч ь ю с т о л б и к т е р м о м е т р а о п у с т и л с я д о ч е т ы р е х г р а д у с о в н и ж е н у л я .

По прогнозам синоптика, ветер на этой неделе ожидается южных и юго-западных направлений по силе 3–8 метров в секунду. В понедельник и вторник он будет наиболее плотный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Московском регионе полностью сошел снежный покров

Атмосферное давление будет расти. Максимальных значений оно достигнет в пятницу, когда ожидаются прояснения и в столице придет более холодный воздух — 754 миллиметра ртутного столба, добавил Ильин.

Ранее Александр Ильин рассказал «ВМ», что москвичей ожидают аномально высокие температуры и большое количество осадков в феврале.