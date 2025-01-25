В Москве с 15 февраля начнут работать новые выделенные полосы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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«С 15 февраля заработает более шести километров выделенных полос. Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в два — четыре раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25%. Делаем поездки жителей комфортнее по поручению Сергея Собянина», — заявил он.

Новые выделенные полосы появятся на Ленинградском шоссе возле Химок и на улице Толбухина в Можайском районе столицы.

До этого на севере Москвы при столкновении автомобиля такси и грузовика «КамАЗ» пострадали женщина и ребенок.

По предварительной информации, водитель такси пытался повернуть на желтый сигнал светофора, но в этот момент по выделенной полосе ехал грузовик. В результате транспортные средства столкнулись, «КамАЗ» вылетел на тротуар и врезался в забор, говорится в сообщении. В легковом автомобиле находились женщина с ребенком, их доставили в больницу с ушибами.