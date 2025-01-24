Временные ограничения ввели в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск самолетов временно ввели в аэропорту Внуково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

© Москва24

В данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на полеты также распространились на столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Все три воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Сергей Собянин сообщил, что этой ночью средства ПВО отразили несколько атак беспилотников, летевших в сторону Москвы. Дроны противника были сбиты в городских округах Коломна, Раменский, Подольск, а также в Троицком административном округе.