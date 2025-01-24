Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА в городском округе Подольск

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в городском округе Подольск, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

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До этого Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву в городском округе Коломна и Раменском.

Накануне сообщалось, что три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск.

Предварительно, во всех трех случаях удалось обойтись без пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, в том числе они уточняют информацию о последствиях ударов.

23 января в Министерстве обороны России заявили, что за сутки российскими войсками были сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами были нанесены удары по объектам промышленности Украины, а также живой силе противника в 144 районах.

Ранее ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар.