Москвичам пообещали наступление метеорологической весны

В Москве и центральной части России с четверга, 23 января, наступит метеорологическая весна. Об этом NEWS.ru сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что в настоящее время на территории России наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в текущем сезоне. Однако, по словам синоптика, среда, 22 января, станет последним днем, когда наблюдаются январские температуры.

"С завтрашнего дня пойдет тепло, и как минимум до конца месяца мы опять будем находиться в состоянии метеорологической весны и оттепельных параметрах температуры. Соответственно, это осадки в смешанной фазе", — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в снежный покров в столице будет носить "символический характер". Согласно прогнозу синоптика, осадки, скорее всего, будут похожи на "снежно-водяную кашу".

Несколькими часами ранее заместитель руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что сейчас в Москве и Московской области стоит легкий мороз, однако к концу января в регион вновь вернется тепло. В феврале, по его словам, стоит ждать снега и кратковременных холодов.