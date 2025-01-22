Москва приблизилась к новому климатическому рекорду

Январь 2025 года приблизил Москву к новому климатическому рекорду. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Текущий январь может стать одним из самых теплых за историю столичных метеонаблюдений.

«По всей видимости, этот месяц будет на втором месте в ранге самых высоких значений после 2020 года», — заявил синоптик.

В январе 2020-го столбики термометров в среднем держались на нулевой отметке. До конца января значительных климатических изменений Вильфанд не ждет. По его данным, до февраля температура продержится примерно на градус выше нормы.

Вильфанд заявил, что 2024 год стал самым теплым за историю метеонаблюдений

Ушедший 2024 год занял почетное место в летописи московских метеорологов. Он оказался самым жарким за всю 245-летнюю историю наблюдений в столице. Среднегодовая температура воздуха в мегаполисе составила 8,2 градуса, тем самым опередив 2020-й. Тогда показатель достиг 8 градусов тепла.