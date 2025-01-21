Москвичи стали чаще запрещать сделки с жильем без своего участия

Только за прошлый год 320 тысяч москвичей запретили совершать сделки со своей недвижимостью без личного участия - в годовом выражении цифра выросла на 62 процента. Такой шаг эксперты называют одним из самых эффективных инструментов защиты своей собственности - даже обложившись поддельными документами, мошенники не смогут продать вашу квартиру, потому что сделку без вашего участия не зарегистрируют. Об этом рассказали в столичном управлении Росреестра.

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"После внесения записи в ЕГРН все заявления, поданные не собственником или его законным представителем, возвращаются государственным регистратором без рассмотрения", - подчеркнул глава ведомства Игорь Майданов.

Причем таким способом можно защитить не только квартиру, но и дом, машино-место, земельный участок или долю в собственности. Чтобы установить запрет, нужно подать заявление в Росреестр. Сделать это можно онлайн с использованием приложения "Госключ" на портале госуслуг, через личный кабинет на официальном сайте Росреестра либо лично обратившись в центр госуслуг "Мои документы". В последнем случае специалисты центра помогут составить заявление.

Росреестр всегда уведомляет владельцев жилья, если получает какие-то электронные документы в отношении их собственности

Есть, впрочем, случаи, когда Росреестр рассмотрит заявления от других людей, несмотря на запрет. Например, если речь идет о нотариально заверенной сделке и заявление подает нотариус или его работник. Либо если речь идет о наследовании - поскольку запретивший сделки собственник умер. Но мошенники пробиться через эту защиту не смогут, да и вряд ли захотят связываться с жильем, на которое есть запрет.

При этом надо учитывать, что запрет защищает именно от попыток продать или подарить ваше жилье без личного участия. Однако мошенники порой так втираются в доверие к жертве, что она сама выполняет все указания - продает квартиру и участвует в оформлении сделки. Поэтому даже если ваши близкие запретили сделки без своего участия, их все равно нужно предупреждать о возможных уловках и быть с ними на связи. Особенно это касается пожилых близких, поскольку мошенники часто выбирают в качестве жертв именно пенсионеров. При этом пожилых владельцев недвижимости в Москве с каждым годом становится больше. Всего в едином реестре сейчас зарегистрировано почти восемь миллионов прав собственности на столичные объекты недвижимости. Из них более 2,4 миллиона оформлено на людей старше 60 лет. А еще в 2022 году таких было лишь 1,9 миллиона.

Стоит также учитывать, что запрет на сделки без личного участия используют не только в качестве защиты от мошенников. Он может быть полезен, например, в случае споров из-за недвижимости во время бракоразводного процесса или наследственного дела.

Кстати, еще один способ защититься от дистанционного мошенничества с квартирой, когда ее пытаются продать без вашего участия, - внести в ЕГРН адрес своей электронной почты. Дело в том, что Росреестр всегда уведомляет владельцев жилья, если получает какие-то электронные документы в отношении их собственности. И если у ведомства будет адрес электронной почты, то оно отправит туда уведомление и вы получите его мгновенно.