Москвичам рассказали о погоде в конце января

В грядущие выходные, 25 и 26 января, в Москве начнется оттепель, которая сохранится до конца месяца. Об этом у себя в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что третья декада января началась в Москве с превышением климатической нормы на 5,6 градусов. При этом 21 и 22 января столбики термометров снова незначительно опустились.

«Однако оттепель, которая вернется в регион в выходные, 25 и 26 января, вновь начнет их поднимать и средняя температура последней декады января ожидается совсем немного ниже нуля», — написал Леус.

Таким образом, по его словам, текущий январь может стать одним из немногих в истории, когда средняя температура подавляющего числа дней была выше климатической нормы и отсутствовал снежный покров.