Январь может стать рекордно теплым в Москве

Январь 2025 года в Москве может занять вторую строчку среди самых теплых январей за всю историю метеорологических наблюдений.

До конца месяца температура будет выше нормы на 1 градус, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По всей видимости, этот месяц будет на втором месте в ранге самых высоких значений после 2020 года. Пока январь 2020 года был самым "жарким", и средняя месячная температура была ровно 0 градусов, вот такой теплый месяц, сейчас на втором месте пока идем", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что заметного изменения температуры до конца месяца не прогнозируется, показатель будет превышать климатическую норму примерно на 1 градус.