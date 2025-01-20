Москвичи смогут увидеть, как планеты выстроятся на парад в ночь на 21 января

Зимой 2025 года жители Москвы смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет или планетарное выравнивание. В это время с Земли можно наблюдать сразу несколько планет Солнечной системы. Астрономы утверждают, что наилучшее время для наблюдений и фотосъемки — ночь с 20 на 21 января, а также 21 января с 20:30 до 23:30.

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Январский парад планет смогут наблюдать почти все жители Земли. Так как зимой ночи темнее, планетарный парад будет особенно ярким, и звезды с планетами будут лучше видны. Самые благоприятные часы для наблюдений — вечер или раннее утро, когда темнота сгущается и космические объекты становятся заметнее. Места для наблюдений должны находиться вдали от городских огней, например, на открытых полях или крышах зданий с хорошим обзором горизонта.

Четыре планеты — Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — можно увидеть невооруженным глазом, а чтобы рассмотреть Уран и Нептун, потребуется телескоп или бинокль, сообщает kp.ru.

Под влияние этого уникального астрономического явление попадут только люди, рожденные под тремя знаками — Водолея, Овна и Скорпиона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила нумеролог Евгения Белова.