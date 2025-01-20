В Москву на этой неделе вернется зимняя погода.

Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— На самом деле я хочу сказать, что оттепель на этой неделе отменяется. Сегодня последний день на этой неделе с положительной температурой. Дальше — некое подобие зимы, — отметил он.

Специалист добавил, что ожидается снижение температуры. Так, 21 января, он спрогнозировал северо-западный ветер и в ночь на 22 января до минус 10 градусов под утро. Дневные температуры будут варьироваться от минус 7 до минус 5 градусов.

Шувалов отметил, что во второй половине недели, с переходом ветра на юго-восточный, температура немного повысится, однако все равно сохранит отрицательные значения.

До конца недели днем будет от минус 4 до минус 2 градусов, ночью до минус 6. Осадки Шувалов спрогнозировал на четверг и пятницу, когда начнет приближаться теплый фронт, сообщает RT.

На текущей неделе в Москве ожидается небольшое похолодание, но будут преобладать положительные температурные аномалии. Прогнозом погоды на ближайшие дни с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, на этой неделе немного похолодает, но температура все равно будет находиться в зоне положительных аномалий. В понедельник днем будет плюсовая температура.