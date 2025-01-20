Москвичам назвали время окончания оттепели

Оттепель в Москве закончится вечером в понедельник, 20 января. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник столица окажется под влиянием тыловой части циклона, выходящего центром на Урал. Погода ожидается облачной с прояснениями погода, выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, а также усилится ветер и образуется гололедица. Днем температура воздуха превысит нулевую отметку, однако к вечеру опустится ниже нее.

Ожидается температура воздуха плюс 1-3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, 21 января, без существенных осадков, температура минус 4-6 градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал декабрь 2024 года в России самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.