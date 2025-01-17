Москвичам рассказали о погоде в феврале

Февральская погода в Москве ожидается с температурой воздуха выше климатической нормы. Об этом "Москве 24" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, синоптики еще не составляли официальный прогноз погоды на следующий месяц. При этом, исходя из моделей сезонных прогнозов, она предположила, что и февраль в столице будет с температурой выше климатической нормы.

"Но насколько будет велика аномалия, сказать сложно", - уточнила Позднякова.

15 января синоптик Александр Ильин говорил, что в отличие от большинства регионов России, где наблюдается аномально теплая зима, "относительно нормальная" для января погода в ближайшие дни ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа, за исключением юго-западных районов Якутии, Бурятии и Забайкальского края целиком.

Он добавил, что похолодание ожидается и на севере Приволжского федерального округа, а также в Башкирии, Ижевске и Пермском крае. На остальной же части России сохранится аномально теплая погода.