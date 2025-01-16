Лихачева уходит с поста директора ГМИИ Пушкина

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина станет генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила действующий директор учреждения Елизавета Лихачева.

«Да, это правда. Меня освободили от должности генерального директора Пушкинского музея», – сказала Лихачева.

Елизавета Лихачева занимала должность директора Пушкинского музея с марта 2023 года. Ранее она возглавляла Музей архитектуры имени Щусева.

Ольга Галактионова в 1994–1995 годах училась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова на факультете истории искусств, продолжила свое обучение в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) на режиссерском факультете в мастерской Марка Захарова. Также получила продюсерское образование в Нью-Йоркской киноакадемии. С июля 2021 года занимала должность генерального директора РОСИЗО.