Вильфанд: вероятность ранней весны в Москве существует

Фактором того, что весна наступит в Москве раньше, является малое количество снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вероятность того, что март и апрель [по температуре] в Москве будут выше нормы, существует, значит, весна будет раньше, это связано только с одним фактором: небольшое количество снега. Сейчас в столице высота снега [составляет] от двух до шести сантиметров, <…> ближайшие дни приведут к тому, что снег просто будет [лежать высотой] один-два сантиметра", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Вильфанд добавил, большого количества снега в феврале быть не может, что обусловит температурное повышение, соответственно, ранний приход весны.

"Большого количества снега в феврале быть не может, понятно, что он достаточно быстро растает. Когда снега нет, то значительная часть солнечной энергии передается подстилающей поверхности земли, <…> и температура повышается, вот в чем разница отсутствия снега и наличия снега", - объяснил руководитель Гидрометцентра.

Он подчеркнул, что почва в столице не промерзла. Даже сильные осадки не повлияют на сложившуюся ситуацию, так как необходимо, чтобы снег слежался и был плотным.