Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли современный московский городской вокзал Щербинка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Его построили на месте устаревшей остановки пригородных электричек.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Они также подписали план-график основных мероприятий, направленных на улучшение качества обслуживания пассажиров Центрального транспортного узла на 2025–2026 годы.

«Мы открываем новый сезон улучшения железнодорожного транспортного сообщения, работы с “Российскими железными дорогами”. Открытие нового городского вокзала Щербинка создает дополнительный комфорт и удобство для жителей. МЦД-2 уже значительно сократил время подъезда к центральным вокзалам города, Большой кольцевой линии, к МЦК. Ну и сегодня, конечно, добавит комфорта. В перспективе каждый день с этого вокзала будут уезжать около 25 тысяч человек. Но это лишь первая ласточка», — сказал Мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, в начале нового года Правительство Москвы и «РЖД» утверждают планы работы на следующий год. В 2025–2026 годах реализуют 15 различных мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры.

«На два года мы планируем строительство еще семи вокзалов, реконструкцию Ленинградского вокзала, улучшение транспортного сообщения с областными центрами, расположенными вокруг Московской области, строительство ВСМ — выхода из Москвы и до Зеленограда. Целый ряд других мероприятий, включая замену подвижного состава на МЦД-3 и МЦД-4, замену подвижного состава на очень важном, перегруженном Ярославском направлении. Хотел поблагодарить за конструктивную и такую активную работу с “Российскими железными дорогами”. Учитывая наш огромный опыт, уверен, что план, который мы сегодня подпишем по поручению Президента, будет полностью выполнен», — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, на всех четырех Московских центральных диаметрах завершат обновление подвижного состава.

Олег Белозеров назвал открытие нового вокзала в Щербинке символичным для ОАО «РЖД», поскольку именно здесь расположены научные подразделения ведомства, по результатам работы которых «Российские железные дороги» получают практически весь подвижной состав. В Щербинке также расположен корпоративный университет «РЖД», Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, Щербинский лифтостроительный завод, предприятие «Циркон Сервис». Там же производились испытания беспилотной «Ласточки», которая была запущена в 2024 году, и сегодня продолжает работать на Московском центральном кольце.

«Мы очень благодарны Москве, что вместе сделали этот новый вокзал, который полностью соответствует самым высоким мировым требованиям. И теперь мы можем вместе показывать, как должна выглядеть железная дорога в новом своем качестве. МЦД, МЦК — самые современные системы управления железнодорожным транспортом в мире», — сказал Олег Белозеров.

По его словам, несмотря на то, что Московские центральные диаметры открыты не так давно, количество пассажиров, которые ими воспользовались, уже превысило один миллиард, а МЦК перевезло 1,2 миллиарда пассажиров. Каждый день железнодорожным транспортом пользуются более 1,4 миллиона человек.

Комфорт и безопасность для тысяч пассажиров

Московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 расположен в одноименном районе Москвы между станциями Бутово и Остафьево. От него до центра города можно доехать примерно за 50 минут — это на полчаса быстрее, чем на автомобиле.

После запуска движения по МЦД-2 в 2019 году пассажиропоток городского вокзала Щербинка вырос в полтора раза. В 2024-м им ежедневно пользовались 15 тысяч человек. Ожидается, что к 2030-му благодаря активной промышленному и жилому строительству этот показатель увеличится на 40 процентов — до 20,8 тысячи пассажиров.

Московский городской вокзал Щербинка комплексно реконструировали в рамках совместной программы ОАО «РЖД» и Правительства Москвы по созданию комфортных условий для пассажиров, соответствующих высоким стандартам столичного транспорта. Работы велись силами перевозчика — Центральной пригородной пассажирской компании за счет средств инвестиционной программы и субсидий Правительства Москвы.

«Открытый сегодня МГВ Щербинка построен на месте устаревшей остановки пригородных электричек — очень востребованной в ТиНАО. С запуском МЦД-2 число пассажиров в Щербинке увеличилось в 1,5 раза и продолжает расти. В пешей доступности от вокзала живут и работают порядка 90 тысяч человек. Все работы проведены перевозчиком ЦППК без прекращения движения и закрытия станции», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Общая площадь обновленного объекта — 4,2 тысячи квадратных метров.

Раньше пассажиры переходили через железнодорожные пути и выходили на платформы по пешеходному мосту, построенному в 1960 году. Он был устаревшим, неудобным и небезопасным. В ходе реконструкции на его месте построили современный пассажирский конкорс с кассами, турникетами, информационными табло и навигацией в едином стиле. Здесь также оборудовали комнату матери и ребенка с санузлом. Переход через железнодорожные пути по новому конкорсу займет всего две минуты.

Маломобильным пассажирам — представителям старшего поколения, родителям с детскими колясками и людям с ограниченными возможностями — будет удобно пользоваться городским вокзалом благодаря безбарьерной среде, включающей четыре эскалатора и четыре лифта.

В Бутовском тупике, на улицах Железнодорожной и 40 лет Октября устаревшие остановки наземного городского транспорта заменили на современные павильоны. Их также перенесли ближе к новому конкорсу, благодаря чему время подхода к вокзалу сократилось втрое.

Помимо 13 действующих маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, появились еще три новых — в общей сложности их теперь 16. За счет реорганизации дорожного движения подъехать к вокзалу теперь можно на пять минут быстрее.

Новые вокзалы и поезда

В соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, утвержденным Мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, в 2025–2026 годах планируется реализовать 15 различных мероприятий, в том числе завершить строительство и реконструкцию семи московских городских вокзалов:

— московского городского вокзала Петровско-Разумовская МЦД-1 (платформа № 1 и конкорс);

— Курского вокзала (платформы № 2 и 3, тоннель), там также создадут новый центр управления эксплуатацией вокзала и внедрят цифровую систему управления;

— московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-1/МЦД-4 (три платформы, северный вестибюль, интеграция южного вестибюля с МЦД-4);

— московского городского вокзала Серп и Молот МЦД-2/МЦД-4 (платформы и конкорс, интегрированный с метро);

— московского городского вокзала Железнодорожная МЦД-4 (платформы № 3 и 4, северный вестибюль, транзитная галерея со сходами на платформы);

— московского городского вокзала Беговая МЦД-1/МЦД-4 (три платформы и вестибюль, интегрированный с метро);

— московского городского вокзала Царицыно МЦД-2 (вестибюль, интегрированный с метро).

Кроме того, закончится ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала.

Также планируется завершить обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах и начать обновление парка поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).

На Московских центральных диаметрах, Павелецком и Ярославском направлениях МЖД функционируют уже 84 московских городских вокзала. Ими ежедневно пользуются около миллиона пассажиров. До 2035 года планируется создать и реконструировать 68 таких объектов транспортной инфраструктуры. Таким образом, их станет более 150.