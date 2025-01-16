Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала января

С начала января в столице выпало почти 60% месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первая половина января 2025 года в Москве выдалась на редкость теплой: средняя суточная температура воздуха составила минус 0,9 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы. Из 15 дней месяца в восьми случаях днем наблюдалась оттепель, и шесть суток оказались с положительной средней суточной температурой воздуха, что и привело к активному уменьшению высоты снежного покрова. К утру 16 января на ВДНХ осталось 4 см. С начала месяца в столице выпало 30,6 мм осадков, что составляет 59% от нормы», – написала Позднякова.

Синоптик уточнила, что самым теплым был день 8 января, тогда максимальная температура воздуха составила плюс 4,6 градуса, а самая холодная ночь оказалась 14 января с температурой минус 7,2 градуса.