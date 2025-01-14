«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до вечера 24 января из-за образования гололедицы. Об этом во вторник, 14 января, сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение касается отдельных участков дорог столицы. В Московской области аналогичное предупреждение действует до 2 часов ночи 25 января. Ранее в столичном регионе объявляли «желтый» уровень опасности из-за гололедицы до 20 января, передает АГН «Москва».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу текущей недели снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью исчезнет. Жителей столичного региона 14 января ожидают облачная погода с прояснениями, снег и гололедица. Днем в Москве прогнозируют от минус трех до минус одного градуса, ночью — до минус трех. В Московской области днем температура будет варьироваться от минус шести до минус одного градуса, ночью она опустится до минус шести.

Температура воздуха на следующей неделе в столичном регионе будет выше климатической нормы, о чем рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.