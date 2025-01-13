Метеоролог назвала самую холодную ночь на этой неделе

Ночь с 13 на 14 января станет самой холодной на этой неделе.

Об этом «Вечерней Москве» заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В Москве ожидается от минус пяти до минус семи градусов, по области — до минус восьми-девяти градусов. Дневная температура завтра также будет отрицательной, опустившись до минус одного-трех градусов. Относительно текущей погоды — это будет холодный день, хотя среднесуточная температура воздуха так и останется выше климатической нормы примерно на два-три градуса, а в последующие дни она будет выше нормы градусов на шесть-семь градусов, — рассказала эксперт.

Специалист пообещала значительное понижение температур в последней декаде месяца.

Ранее сообщалось, что в конце этой недели в столичном регионе ожидаются оттепель и аномально теплая погода. Столбики термометров могут достигнуть плюс 4 градусов, но в начале недели еще будет холодно. Подробный прогноз погода — в материале «Вечерней Москвы».

Оттепель начнется в столичном регионе со среды, 15 января, снежный покров начнет таять. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.