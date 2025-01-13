Москвичам рассказали о погоде в крещенскую ночь

В Москве ночь на 19 января, когда отмечают православный праздник Крещение Господне, будет теплой.

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О погоде в этот день рассказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Крещенская ночь в Москве будет с небольшими отрицательными значениями: минус 1-4 градуса», — спрогнозировал синоптик.

По словам Вильфанда, этот показатель на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Метеоролог ожидает, что небольшое понижение температуры будет и в дальнейшем, однако сильные морозы в столичный регион до конца января не придут.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду на неделе. По словам синоптика, в понедельник и вторник, 13 и 14 января, температура в городе превысит норму на 2,5-3 градуса. В дневные часы столбики термометров покажут минус один-три градуса, а ночью показатели опустятся до минус шести-восьми. В Подмосковье дневные значения составят до минус шести градусов, а ночные — до минус девяти.